Pós-eliminação de Thaís, BBB 21 tem choro, abraço de rivais e climão

Assim que Thaís saiu da casa, Viih Tube chorou muito | Foto: Divulgação

O jogo acabou para Thaís na noite da última terça-feira (13), no BBB21, e os confinados começaram a recalcular a rota. Com a eliminação da cirurgiã-dentista, teve sister chorando bastante, brothers selando a paz, torta de climão por conta do Jogo da Discórdia e até votos decifrados.

Assim que Thaís saiu da casa, Viih Tube chorou muito e chegou até a comentar com um dos brothers que já estava com um pressentimento "ruim".

"Comecei a catar as coisas. Estava sentindo uma coisa muito estranha. Eu não queria me despedir, eu não consegui. Eu não consegui dormir com ela. Eu estava com muito medo...".



Mesmo depois de ser confortada por João Luiz, a youtuber foi para o Quarto Cordel e continuou lamentando a saída da amiga Thaís. A sister quis até ficar sozinha no quarto, mas João Luiz e Camilla de Lucas não permitiram.

“Se ela quer ficar sozinha, ela que vá para despensa, ganhe o Líder e não deixa ninguém entrar no quarto, escolhe”, brincou o professor de Geografia. Viih Tube também indagou sobre seu futuro dentro da casa após a eliminação.

Mas não foi só choro que teve depois da eliminação da Thaís. Fiuk e Arthur, que disputavam o Paredão com a sister, resolveram selar a paz. Os dois se abraçaram e o instrutor de crossfit deixou claro que o desentendimento foi só no jogo.

"Dali para fora... vai ser um prazer do caramba! Estou falando sério. Você me ensinou muita coisa aqui. Até lidar com meus próprios demônios. Isso é muito significante. E eu só agradeço".

Rolou um afastamento?

Juliette e Gilberto conversaram sobre as pessoas que desejam ter por perto nos últimos dias do confinamento e ambos citam o nome do outro. Só que a maquiadora disse ao brother que está sentindo ele afastado dela. O doutorando em Economia negou o fato.

"Na verdade eu acho que não foi nem distante, é que tu estava resolvendo muitos conflitos esses dias".

E por falar em conversas com Juliette, Fiuk questionou a sister sobre suas prioridades dentro da casa.

"Quais são suas prioridades? Me fala quais são as suas prioridades... Só para saber em que lugar eu estou, para não ficar viajando na maionese".

Não Ganha

João Luiz decidiu chamar Pocah para conversar sobre a Plaquinha "Não Ganha" que deu a sister no último Jogo da Discórdia. "Eu sei que você ficou muito 'bolada' comigo ontem".

"Talvez, nessa altura do jogo, você perder pessoas na qual você seja aliado, pode ser prejudicial num futuro próximo do jogo, entendeu? Foi somente e exatamente por isso".

Pocah revelou ao brother que está tentando ficar forte no jogo e, por isso, precisa se afastar um pouco. E ressaltou. "É só porque eu preciso me fortalecer... É só para eu me manter bem, mas a gente vai se falar. Eu não te odeio".

“Porque eu tenho que tirar isso da minha cabeça”

O papo adentrou a madrugada. Juliette foi conversar com Viih Tube sobre o voto, dizendo que Arthur contou que não votou em Gilberto. A youtuber comentou que tinha algo errado então. A advogada falou que conversou com o instrutor de crossfit e ele afirmou ter votado em João Luiz.

“Será que eu entendi errado?”, questionou a youtuber.

E logo as sisters foram conversar sobre o "misterioso" voto de Arthur com o João Luiz. Juliette explicou a "confusão" para o professor de Geografia.

"Eu fui falar com o Arthur, aí ele me contou o voto dele. Só que eu entendi Gil, acho que era João... Acho que eu é que entendi errado".

Momento fofo na madruga

João Luiz convocou Viih Tube, Camilla de Lucas e Pocah e entregou para a youtuber um presentinho que Thaís deixou antes de ser eliminada: pulseirinhas.

“Eu convoquei muitas pessoas especiais para a Thaís aqui, porque ela deixou algo muito especial para você e eu preciso te entregar porque eu tenho uma missão”.

“Eu ia esperar amanhã porque sei que, amanhã, a saudade vai bater muito também. Só que acho que vai ser bom para você dormir com isso para saber que ela está com você”.

*Com informações do Gshow

Leia mais:

Veja quem pode ser o(a) eliminado(a) do BBB 21 nesta terça (13)

Juliette leva bronca da produção por fazer tutorial de maquiagem