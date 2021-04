Enquete BBB21: Gilberto e Juliette são os favoritos ao prêmio; veja

Com final marcada para 4 de maio, o BBB21 ainda conta com nove participantes na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. De acordo com as enquetes do reality show da Globo, os dois favoritos ao título são Gilberto Nogueira e Juliette Freire. Quem vai ganhar o programa?

Além dos dois, que contam com torcidas engajadas nas redes sociais, ainda restam outro sete candidatos. Arthur Picoli, que começou a receber mais apoio fora da casa nas últimas semanas, e Fiuk voltaram do paredão que terminou com a eliminação de Thaís Braz.

Camilla de Lucas, João Luiz Pedrosa e Viih Tube estão no time de confinados que nunca foram para uma votação popular: eles escaparam das 11 primeiras berlindas. Correndo por fora na disputa, estão Caio Afiune e Pocah.

Nesta quinta-feira (15), será disputada uma nova Prova do Líder e Tiago Leifert vai revelar a dinâmica da semana, que pode ser diferente pela necessidade de eliminar seis competidores até 2 de maio, na antevéspera da final. Caso o programa siga um cronograma semelhante ao que foi adotado no BBB20, existe a possibilidade de um paredão ser formado já na sexta-feira (16), com eliminação no domingo (18).

Outra alternativa é fazer a dinâmica normal mais uma vez, com Prova do Líder na quinta (15), a última disputa do anjo na sexta (16) ou no sábado (17), formação de paredão no domingo (18) e saída na terça (20). E, a partir de então, ter eliminações de dois em dois dias, com saídas em 22, 25, 27 e 29 de abril, sendo que o último a ser retirado da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão deixaria o confinamento em 2 de maio, um domingo, na antevéspera da final.

*Com informações da Notícias da TV