Veja quem é o pivô da separação de Yá Burihan e Lipe Ribeiro

| Foto: Divulgação

O jornalista Leo Dias descobriu quem foi o pivô da separação dos dois de Yá Burihan e Lipe Ribeiro. Trata-se de Eric Ribeiro, um empresário de São Paulo.

Eric não faz parte da mídia como Lipe Ribeiro, mas ganhou o coração da digital influencer. Ele e Yá curtiram vários momentos juntos enquanto o ex-noivo dela participava de A Fazenda 12.

O paulistano possui 27 mil seguidores no Instagram e, pelas fotos que publica na rede social, adora uma viagem. Segundo fontes de Leo Dias, Eric e Yá seguem como um casal e visitaram Campos do Jordão, em São Paulo, no último final de semana.

| Foto: Divulgação

Lipe e Yasmin se conheceram na terceira temporada do reality De Férias Com o Ex, da MTV, e ficaram por dois anos juntos. Eles se separaram poucos meses após o término da décima segunda edição de A Fazenda, da Record TV, após Lipe descobrir a traição de Yá.

