Perfil de Juliette ganha um milhão no Instagram em três dias

Nem os administradores das redes de Juliette estão sabendo lidar com todo o carinho que a sister está recebendo fora da casa do "BBB 21".

Apenas três dias após celebrarem a marca de 20 milhões de seguidores no Instagram da advogada, o perfil ganhou mais um milhão de fãs e fez uma comemoração sincera. "A gente sabe que todo mundo espera por essas publicações e fotos já tradicionais de Juliette com o chapéu na cabeça, mas precisamos avisar que nosso acervo acabou", brincaram na legenda do post.

A legenda continua dizendo: " Não esperávamos esse crescimento todo, então não planejamos tantas fotos assim. Agora a gente que lute para as próximas conquistas!", escreveram os administradores, enquanto agradeciam o carinho.

Enquanto eles comemoram fora da casa, a maquiadora curte dentro do reality. Depois de ficar fora do paredão que eliminou Thaís, a paraibana ficou curtindo o dia na área externa da casa, tomando sol na piscina e conversando com os brothers.

*Com informações do UOL