Globo não renova contrato com Letícia Spiller

A Rede Globo e atriz Leticia Spiller não renovaram o seu acordo de trabalho. A partir de agora, ela segue no novo modelo da emissora, com contratos por obra.

A artista, que começou a carreira na TV como uma das paquitas do "Xou da Xuxa", no final dos anos 1980, estreou nas novelas do canal em "Despedida de solteiro" (1992).

A primeira protagonista veio dois anos depois: a manicure Babalu, do sucesso "Quatro por quatro" (1994). Foram mais de 29 anos de trabalhos, com participações em mais de 20 obras, entre séries, novelas e especiais. O papel mais recente da atriz foi a Marilda da novela "O sétimo guardião" (2018).

" Tenho um carinho enorme pela história que construí junto à Globo, e eu sou muito grata. Nossa parceria segue, mas agora em um novo formato. Tenho certeza de que ainda teremos muitos capítulos pela frente. Amo o que eu faço e ainda terei muitas histórias para dividir com o público " Letícia Spiller, atriz,

