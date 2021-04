Caio se emociona ao reencontrar chapéu de cowboy

Participante ficou emocionado ao receber o figurino para a Festa do Líder | Foto: Globo

Caio fica bastante emocionado depois de receber o figurino para a Festa do Líder, e de ver seu avatar no telão da casa do BBB21. Ele vai para o Quarto Cordel e chora ao reencontrar também com seu chapéu de cowboy.

"Muita lembrança que vem junto desse chapéu. É [o pensamento] das minhas meninas brincando, Waléria [noiva] brincando. É muito minha vida...".

João Luiz escuta o brother e diz: "Muita coisa né, Caim. E você avisou ainda... mas lembra que você falou... É a festa da sua realidade... Começou aí."

Com o tema agronegócio, a festa promete mostrar um pouco mais da vida e da rotina do fazendeiro de Goiás. Dentre os itens pedidos pelo participante, muitas comidas típicas e toque sertanejo das antigas.





* Com informações do Gshow





