Paulo Gustavo não tem mais hemorragias, mas segue na UTI

A equipe médica confirmou que o ator está há dois dias sem hemorragia | Foto: Divulgação

Paulo Gustavo permanece internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em decorrência de complicações da Covid-19, mas apresentou uma estabilidade positiva no quadro clínico. Em novo boletim, divulgado nesta quinta-feira (15), a equipe médica confirmou que o ator está há dois dias sem hemorragia.

"Finalmente conseguimos sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas. Nas últimas 48 horas, também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias. A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação", informou a nota.

"Tatau, o caminho e o tempo, é Deus! Confia, reza, tenha força e fé! Aguenta firme que já já você estará em casa com seus filhos e família! Te amo irmão. Ó, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém", nas redes sociais, Ju Amaral, irmã do ator, busca força na fé.

Confira o comunicado na íntegra:

"Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e ainda se encontra em situação grave. As complicações pulmonares demandaram várias intervenções como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos. Hoje, a equipe médica esclarece que:

'Finalmente conseguimos sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas. Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias. A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação. Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente. A dedicação e a experiência dos médicos e demais profissionais do hospital tem proporcionado o melhor tratamento ao paciente, seguindo o que há de mais atual conforme os principais centros hospitalares internacionais. O paciente permanece utilizando ventilação mecânica e ECMO.'

A família do ator agradece muito todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus."

