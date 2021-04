Atriz americana come manteiga de amendoim e fica tetraplégica; veja

Conforme o advogado dela, Christian Morris, a atriz não teve o devido atendimento pelos funcionários do MedicWest enquanto perdia oxigênio no cérebro | Foto: Reprodução

Conhecida pela franquia Efeito Borboleta, a atriz americana Chantel Giacalone aos 27 anos, sofreu um choque anafilático e, à caminho do hospital, ainda na ambulância, a atriz teve perda de oxigênio no cérebro durante alguns minutos. Ela perdeu todos os movimentos do corpo e a fala. Hoje, ela só consegue se comunicar com os olhos.

A atriz e família receberam uma indenização no valor de US$ 29,5 milhões (cerca de R$ 168 milhões) após tratamento negligente da equipe médica. O caso ocorreu em 2013.

Conforme o advogado dela, Christian Morris, a atriz não teve o devido atendimento pelos funcionários do MedicWest enquanto perdia oxigênio no cérebro. A empresa era responsável por prestar socorro no evento.

Os representantes do MedicWest rebatem dizendo que o estado de saúde de Chantel era irreversível depois do choque. Contudo, a Justiça americana deu causa ganha para a artista nesta semana, e condenou a empresa a pagar indenização.

Metrópoles*

