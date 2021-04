Boninho, diretor do BBB 21, debocha de Juliette na web: 'uma coitada'

Ele disse com deboche que já deu a bronca no diretor | Foto: Divulgação

Após dar bronca na Juliette, Boninho, diretor do BBB21, ironizou a participante nesta quarta (14). Tudo começou quando a sister estava ensinando maquiagem e tomou uma advertência: “Atenção Juliette, você é participante, não é maquiadora”. Com isso, o público detonou e a própria paraibana ficou chateada.



Agora, Boninho do BBB21 ironizou Juliette em vídeo. Ele disse com deboche que já deu a bronca no diretor que proibiu a moça de dar aula.

“Gente! Só agora eu entendi a história da Juliette! Que isso! Coitadinha está só maquiando! Não deixaram! Já dei a bronca no diretor, não pode, né? Coitadinha, ela pode maquiar quem ela quiser, faz parte do jogo. Que coisa não?, Vamo embora”, falou o diretor. Ele quis dizer que o problema não foi Ju maquiar, e sim dar aula na casa.

Nas redes sociais, o público do BBB21 comentou. “Parabéns pros cactos burros. Não sabem ficar quietos um minuto e quer arranjar briga até com o diretor por invenções das vozes da cabeça deles”, declarou uma. Cactos é a torcida da advogada.

“Esse últimos dias vai ser um INFERNO ainda bem que a Juliette é amada em todas as redes sociais”, comentou outra. Boninho decretou também o fim das festas.

O DEBOCHE DO BONINHO AAAAAA pic.twitter.com/PuEnn7Q0Ee — ma ri. (@acostumadinha) April 15, 2021

