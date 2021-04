Arthur diz que Lucas Lucco está devendo suplemento, e cantor responde

Em um papo durante a festa do líder Caio na última madrugada no "BBB 21" (TV Globo), Arthur revelou que participou de uma promoção no Instagram do cantor Lucas Lucco e que não ganhou o prêmio. O artista, por sua vez, brincou com a situação e não negou a dívida.

"O Lucas Lucco fez uma promoção no Instagram dele: quem fizesse um treino de crossfit cantando essa música e postasse, ganhava um suplemento. Eu fiz e não ganhei", revelou Arthur para Juliette e Fiuk, arrancando risadas dos brothers.

"O 'Posto 24h' é o point dos bombados, estou devendo whey para o Arthur. É isso mesmo? Kkkkkkk", escreveu o cantor nos comentários de um perfil no Instagram, brincando com o nome de sua música "Posto 24h", a que Arthur citou e que tocava na festa no momento de sua revelação.

