Vídeo: Viih Tube critica Juliette e dispara: 'você é tonta'

Viih Tube disse que Juliette Freire tem mania de revelar as opções de voto no Big Brother Brasil 21. A youtuber comentou que todas as vezes que a advogada precisa votar em alguém, ela acaba contando sobre a decisão a quem não deve.

"Você é tonta", disparou a líder da semana na madrugada desta sexta-feira (16). Em conversa com a paraibana e João Luiz Pedrosa, a loira reclamou do comportamento da amiga. "Você é a única pessoa que chega e fala: 'você é minha opção de voto', você é tonta", afirmou ela.

Juliette, no entanto, não gostou do comentário. "Não, amiga, é o meu jeito. Eu não sou tonta. Eu prefiro ser franca do que ficar fingindo alguma coisa", respondeu a maquiadora.

A youtuber continuou reclamando sobre o jogo da paraibana. "Tem coisa que não precisa, você pode votar nos outros", rebateu ela. "É o meu jeito, tem que respeitar", pediu Juliette.

