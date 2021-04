BBB21: Caio flagra Gil falando dele com Juliette e avisa: ‘Falo nada'

O fazendeiro se irritou ao ouvir o economista citar seu nome em conversa sobre votação com Juliette | Foto: Reprodução Globoplay





Após a vitória de Viih Tube na Prova do Líder do BBB21, Caio e Gilberto, uma das novas alianças da competição pelo prêmio de 1,5 milhão, tiveram uma discussão durante a madrugada desta sexta-feira (16).

O fazendeiro se irritou ao ouvir o economista citar seu nome em conversa sobre votação com Juliette. “Gil estava falando com ela as coisas que a gente conversa aqui. Falo mais nada para ele”, acusou Caio.

“Claro que não. Não falei, nada. Pelo amor de Deus”, respondeu o pernambucano. “Eu escutei, moço”, retrucou o goiano.

“Então o que era o meu nome lá? Que era o negócio de paredão? O que era as indicações? Foi o único assunto que a gente conversou isso aqui… Eu escutei meu nome. Uma das coisas que eu escutei foi da indicação. Esses trem eu escutei. Por isso que eu falei isso. Isso ninguém me contou. Eu escutei”

Gil retrucou com o brother.

“Não. Ela estava falando outra coisa da indicação da Viih. Não falei que a gente conversou, debateu. Falei que a gente não sabe e pronto. Agora, você não sabe das coisas, não ouve e não dá para fazer nada. Ela perguntou assim: ‘se for pra indicar alguém, vai ser difícil pra vocês três porque você, o Caio e o Fiuk vão ter de encontrar alguém em comum’ e eu falei: ‘vamos ver, deve ser difícil’. Eu não vou sair falando e tem muita gente na casa ainda”

Leia mais:

'Foi mais que um beijo', diz Thaís sobre Fiuk

Vídeo: Viih Tube critica Juliette e dispara: 'você é tonta'