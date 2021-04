Eu Viciei: no BBB 21, Pocah lança novo clipe em parceria com Lia Clark

Além da faixa, será divulgado videoclipe | Foto: Divulgação

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Pocah também rouba os holofotes no lado de fora. Nesta sexta-feira (16), a participante do BBB 21 lança um novo clipe em parceria com a cantora Lia Clark, "Eu Viciei".

Na canção, as cantoras trazem um funk pop cheio de animação e com uma batida 150bpm, produzida pela Hitmaker. Além da faixa, será divulgado videoclipe, dirigido por Felipe Sassi.

Toda produção do clipe foi gravada no fim do ano passado, respeitando as medidas de segurança e saúde indicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Gravei essa música e clipe com todo amor, para trazer um pouco de leveza e alegria aos meus fãs e ao público que me acompanha”, comentou Pocah, em aspas deixada com equipe antes da entrada no BBB.

Lia Clark e Pocah | Foto: divulgação

"Acho que esse é o meu maior lançamento desde o começo da minha carreira, sempre quis trabalhar com todos os envolvidos no projeto! Marca o começo de uma nova era na minha carreira e na minha vida", conclui Lia.

"Para nós, foi uma honra fazer a produção para essas duas artistas talentosíssimas. Pegar as referências de cada uma delas, achar uma batida e uma história que combine com a trajetória das duas e mergulhar nisso foi uma experiência incrível. E tem mais coisa boa vindo por aí... a mãe está on no jogo, mas estará on aqui fora também!”, completou Wallace Vianna, produtor e compositor da Hitmaker.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Arthur diz que Lucas Lucco está devendo suplemento, e cantor responde

Vídeo: Apresentador cai ao tentar imitar 'Zico' brincando com a bola