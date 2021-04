'Como teu peito é fofinho', brinca Juliette ao receber elogio de Artur

Juliette e Arthur protagonizaram cena hilária depois da prova do líder, que deu o título para Viih Tube esta semana. A advogada conversava na cozinha do vip com Arthur e Pocah sobre os elogios que fez ao crossfiteiro e não conteve a alegria ao saber que o brother disse que ela é possivelmente uma forte concorrente ao prêmio no "BBB 21" (TV Globo).

"Já votei em você, elogiando você", relembrou a paraibana. "No dia que eu votei em você eu disse que eu posso estar indicando a jogadora mais forte do programa. Aquele dia na sala, eu falei: 'eu posso estar indicando a pessoa favorita do programa", disse ele relembrando quando foi líder e indicou Juliette.

Juliette fez expressão de surpresa: "Que dia?". Pocah confirmou: "Foi mesmo. Amiga na indicação do paredão do líder". "Tu falou?", gritou a sister. "Falou. Eu lembro disso", respondeu a funkeira. "E eu não escutei", continuou a maquiadora. Juliette, que estava sentada na cadeira, saiu correndo na direção de Arthur, que secava as louças, e o abraçou. A sister ficou com o rosto sobre o peitoral de Arthur e brincou: "Como teu peito é fofinho!". Pocah e Arthur caíram na gargalhada e o crossfiteiro brincou: "Sai daqui Juliette".

*Com informações do UOL

