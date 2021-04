Irmão de Fiuk detona Viih Tube: 'não consigo entender como ninguém vê'

A cantora disse que não consegue entender como os participantes do 'BBB 21' ainda não perceberam o jogo da youtuber | Foto: Divulgação

A irmã do participante do BBB Fiuk e da cantora Cléo Pires, Tainá Galvão detonou Viih Tube, colega de confinamento do irmão. Em desabafo em seu perfil do Instagram na madrugada desta sexta-feira (16), a cantora disse que não consegue entender como os participantes do 'BBB 21' ainda não perceberam o jogo da youtuber.

"Não consigo entender como ninguém vê as coisas que a Viih Tube faz. Juro. Ela faz uma coisa, não estou falando que é de propósito, estou falando que é o que parece pra mim, de enaltecer a pessoa, exaltar todas as qualidades, 'eu enxergo em você o que ninguém enxerga', e as pessoas ficam... Ela fala o que as pessoas querem ouvir. Impressionante.", afirmou.

A filha de Fábio Júnior ainda continuou criticando a colega de confinamento do irmão e acredita que a youtuber pega na vulnerabilidade da pessoa. "Muito doido o que ela faz, pega na vulnerabilidade do psicológico. A pessoa fica feliz, se sente bem e abre a vida toda para ela.", critica a cantora.

Quando Viih Tube foi coroada líder, ganhando de Fiuk que também estava disputando a final da prova, Tainá não conseguiu esconder a insatisfação, revirou os olhos e escreveu. "Não vou aguentar ver, vou voltar para minha série", reclamou.

