Andressa Urach entra na Justiça pedindo indenização contra Malafaia

Na época da entrevista, Silas afirmou que a modelo não tinha moral para falar da Igreja Universal | Foto: Reprodução

Manaus - Andressa Urach entrou com um pedido de indenização na Justiça contra o pastor Silas Malafaia. Segundo a equipe da modelo e influenciadora digital , que confirmou a informação na tarde desta quinta-feira, a ação é em decorrência de declarações dadas pelo pastor em entrevista a Antonia Fontenelle, em seu canal no Youtube. O processo corre na 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.

Na ação indenizatória, Andressa, através do seu advogado, pede uma reparação por danos morais no valor de R$ 100 mil.

Na época da entrevista, Silas afirmou que a modelo não tinha moral para falar da Igreja Universal. Disse ainda que a instituição a ajudou quando a influenciadora precisou.

"Ela ficou lá por anos dando testemunho, faturando, vendendo livro. E agora vem com essa falácia? Eu não estou aqui protegendo a Igreja Universal. Agora que voltou para aquela vida que ela condenou... Voltou a fazer tudo aquilo que ela diz que foi a desgraça da vida dela? Que moral essa mulher tem para vir falar de alguém? Nenhuma", afirmou ele na época.

Casamento

Recentemente, Andressa Urach partiu para a lua de mel com o marido, Thiago Lopes, depois de os dois terem se casado no civil.

A cerimônia aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o casal trocou alianças e depois deram um beijinho usando máscaras. A modelo de 33 anos compartilhou com os fãs alguns registros de seu álbum de casamento e aproveitou a ocasião para se declarar ao amado.

"Oficialmente meu, este lindo oficial de justiça que eu amo tanto!", disse ela.

*Com informações do iBahia

Veja mais:

Andressa Urach revela que recebeu R$ 80 mil para namorar cantor

Andressa Urach diz ter sido ameaçada de morte por Cristiano Ronaldo