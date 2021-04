Acompanhe ao vivo o funeral do Príncipe Philip

| Foto: Divulgação

O funeral do príncipe Philip, que morreu aos 99 anos, está acontecendo neste sábado (17) em uma cerimônia reduzida por conta dos protocolos da Covid-19.

O corpo do duque de Edimburgo é velado na Capela de São Jorge, dentro da propriedade real do Castelo de Windsor, onde Philip morava com a rainha Elizabeth II.

Acompanhe a cerimônia AO VIVO

