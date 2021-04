BBB 21: Camilla de Lucas ganha a prova do último anjo e está imune

| Foto: Reprodução/Rede Globo

A digital influencer Camilla de Lucas ganhou a última prova do anjo do Big Brother Brasil 21 e está imune. Durante a dinâmica, os brothers tiveram que procurar no circuito os cinco esmaltes que apareciam no telão e montar o gabarito. Cada acerto valia 1 ponto. Vencia a prova quem fizesse o maior número de pontos e a sister levou a melhor na disputa.

No entanto, os brothers ficaram surpresos com a dinâmica do monstro da semana: a participante teve que escolher três colegas para ficarem vestidos com a letra "B", formando um "BBB", e a líder Viih Tube terá que escolher um dos três para ir ao paredão. Os escolhidos foram Gil, Arthur e Caio.

Além da escolha dos três, Viih Tube ainda terá que indicar mais uma pessoa ao paredão.

