Mãe de Viih Tube conta estratégia da filha para ganhar o BBB 21; veja

A mãe da influenciadora digital Viih Tube, Viviane Mara Felícia, fez um desabafo no Instagram da filha, sobre como tem sofrido ao ver os ataques e as críticas que a participante do reality show tem recebido pelas redes sociais.



Em entrevista ao jornal Extra, Viviane elogiou o comportamento da filha por ser diplomática ao lidar com os outros participantes. "Diplomacia é com ela mesmo. Viih tem jogo de cintura: vota em uma pessoa, mas consegue conversar com ela. Minha filha não vai abandonar isso e vai até a final assim", afirmou.

Lá dentro, a youtuber se aproxima de todos os líderes e de quem está em posição favorável, mas Viviane afirmou que isso não tem nada a ver com falsidade, como o público apontou.

Porém, a mãe deixou claro que nada justifica os ataques que ela vem recebendo. No Instagram, Viviane chegou a chorar e disparou: “Eu resolvi aparecer aqui. Eu não queria aparecer chorando". Eu estou tentando há um tempo já parar de chorar porque eu não quero fazer drama, eu só quero dizer para vocês que ficam preocupadas comigo e o que eu estou passando e tal", revelou.

Confira a postagem da mãe na rede social da youtuber:

“Viih, minha filha, eu escrevo sabendo que você só vai ler quando sair da casa. Os últimos dias não têm sido fáceis para quem está aqui fora e ama você! As pessoas têm sido implacáveis em comentários que, como mãe, me dói a alma. O sofrimento que mais me persegue diariamente é imaginar a sua dor e o conflito de realidades ao sair daí. Filha, desculpa te dizer isso, mas eu estou com o coração em pedaços. Eu vou sempre estar do seu lado e vou ganhar forças para te apoiar… Juntinhas, como sempre, vamos analisar tudo que aconteceu e tirar uma lição disso tudo".

