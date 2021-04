BBB21: Caio afronta Boninho e perde estalecas como punição; vídeo

Caio comentou com Arthur que não podia nem brincar que já era penalizado | Foto: Reprodução Internet

Caio, Gilberto e Arthur cumpriam o castigo do monstro na área externa da casa do "BBB 21" (TV Globo) e o fazendeiro, que já estava negativo em estalecas, acabou perdendo 100 após fazer crítica à produção em tom de brincadeira.



Os brothers dançavam um ao lado do outro e, para descontrair, Caio virou-se de costas. A produção então chamou a atenção do brother no telão. Caio voltou para a posição correta e disse: "Da próxima vez tem que por uma seta aqui para ficar para frente", murmurou o participante.

A produção imediatamente o puniu com - 50 estalecas, no entanto, o brother continuou: "Vocês não colocam a direção e eu sou obrigado a saber? Se fosse Fiuk aqui eles não tinham tirado". Arthur riu do comentário e todos continuaram dançando.

No entanto, a fala do brother não repercutiu bem e a produção imediatamente retirou estalecas novamente, mas desta vez - 100. Caio ficou surpreso com a mensagem no telão: "Atenção, Caio. -100". O fazendeiro então se justificou e tentou se redimir, mas ficou ainda mais no negativo.

"Eles não entendem, eu falo as coisas brincando. Não é para levar para o pé da letra, 'nós já está' numa situação lascada, e eu falo para divertir, e não é o que eu acho, é só brincadeira. Eu sei o que é, uma coisa a gente brincar, outra coisa é que as pessoas escutam. Desculpa aí produção, vocês estão certos, foi mal", comentou Caio.

