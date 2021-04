BBB 21: 'Muita hipocrisia', dispara Pocah sobre Camilla e Juliette

Sister BBB 21 | Foto: Divulgação

BBB 21: Pocah criticou Camilla e Juliette durante conversa com Arthur e Caio sobre os últimos paredões do BBB 21. A cantora teve um desentendimento com Juliette após revelar que votou na sister e disse que Camilla está se comportando de forma diferente com ela após o episódio.

"Depois que eu falei com a Camilla lá dentro, ela não tá olhando na minha cara. [...] Hoje elas foram na academia e falaram que não queriam votar em mim. Aí não votaram em mim no confessionário hoje e acharam que eu tinha que fazer o mesmo. Votar em um de vocês. Só que isso já aconteceu antes. Eu deixei de votar na Ju, não tava sentindo o coração de votar nela, na outra semana ela me jogou no paredão. Eu fui falar com a Camilla, ela com a cara séria falando comigo, que não se arrependeu de ter votado em mim semana passada", contou Pocah.

Caio disse que os participantes da casa têm "dois pesos e duas medidas" e citou a ocasião em que votou em Sarah para livrar Rodolffo do paredão.

"O dia que eu precisei defender o Rodolffo, que era meu pódio, em segundo lugar, principalmente o João me condenou. Aí o dia que ele votou pra defender uma pessoa que não era nem pódio dele, que votou em mim, aí foi legal", comentou Caio. "Aí [a Camilla] votou em você aquele dia, você votou na Ju pra defender uma pessoa que nunca votou em você, aí ta errado?", questionou o brother.

"Só existem três pessoas nessa casa que nunca votaram em mim, vocês dois e a Viih. Aí eu vou me indispor com vocês? Não. Pelo amor de Deus. A Ju tá p*ta comigo, Camilla tá virando a cara pra mim sendo que votou em mim semana passada, sabe? É muita hipocrisia. Hipocrisia do caral** isso. Parece que estão fechando a cara pra votar em mim semana que vem sem culpa", avaliou a funkeira.

Caio e Arthur concordaram e o crossfiteiro acrescentou que o público está vendo o comportamento das sisters.

"Sacanagem isso", disse Pocah. "A Juliette não quis falar comigo. Eu falei no confessionário: 'Não era minha opção', tinham quatro pessoas que eu não podia votar. Pelo amor de Deus", reclamou a cantora.

"É tudo fechado só no interesse próprio", respondeu Caio.

"Muita hipocrisia isso. Não é possível. Tô muito chateada", lamentou Pocah.

*Com informações do UOL

