Dancinha do Piseiro: conheça o trio responsável pelo viral na internet

O "piseiro", como o ritmo é conhecido, viralizou na internet e a coreografia já foi feita por vários famosos.

"Um conto de fadas/Veio um carpinteiro/Sozinho sem nada/Também sem dinheiro".

Quem está nas redes sociais certamente já se deparou com essa música. Junto com o som, uma dança que arranca risadas.

Os jogadores do Flamengo, por exemplo, comemoraram o título da Supercopa do Brasil, no último domingo (11) com a dancinha. Entre os famosos, o cantor Weslley Safadão, o humorista Tirulipa e o sertanejo Zé Neto, junto com a esposa.

No vídeo original, três amigos de longa data aparecem fazendo a coreografia que virou mania. O trio cresceu em Salgueiro, cidade do interior de Pernanbuco.

Orlandinho do Piseiro, como é conhecido, já fazia vídeos na internet e chamou os amigos Anderson Urso e Thiago Silva para gravar o vídeo engraçado e despretensioso, marcado pela dancinha e pelo figurino, que é do pai de Orlandinho.

A despretensão virou uma explosão: a dança do trio já bateu mais de 100 milhões de visualizações em diferentes redes sociais e plataformas. Os amigos vieram a São Paulo pela primeira vez, convidados para gravar um clipe, e foram abordados por fãs. A dancinha, ao vivo, não poderia faltar.

A música, aliás, é uma versão de um clássico da Jovem Guarda: a música "O Carpinteiro", do ícone Ronnie Von. A canção do cantor é uma versão de "If I Were a Carpenter", de Tim Hardin.

Veja reportagem com o trio do piseiro

