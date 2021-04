Vídeo: Xuxa fala que gostaria de ser negra e gera polêmica em programa

Taís Araújo rebateu a fala de Xuxa | Foto: Reprodução

Xuxa Meneghel declarou que “gostaria de ser negra em sua próxima vida” em uma entrevista com Taís Araújo, no programa Superbonita, do GNT. O caso viralizou nas redes sociais e causou polêmica entre os internautas.

Perguntada sobre como queria ser, caso nascesse de novo, Xuxa afirmou que gostaria de ser negra. “Taís, eu gostaria de vir com a sua cor, seu cabelo, sua pele. Eu ia me amar muito, ia me olhar no espelho toda hora”, disse.

“Ser preta não é mole não. Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo. Eu também me amo, mas o problema não sou eu. É o mundo lá fora”, rebateu Taís Araújo.

A apresentador continuou com o desejo.

“Quando eu olho as pessoas com a cor da sua pele, o seu cabelo… Eu tenho pouco cabelo. Tenho uma pele que queria muito que fosse dourada, morena, negra. Se pudesse escolher, queria vir assim”

Diversos internautas criticaram a fala de Xuxa e o assunto ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Xuxa que discursos são esses. Meu Deus, que vergonha alheia”, afirmou outro.

