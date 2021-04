Amiga de Paulo Gustavo diz que conversou com ator e ele reagiu

| Foto: Divulgação

A diretora Susana Garcia Capri postou em uma rede social que "conversou" com Paulo Gustavo durante uma visita ao hospital, no domingo (18). O ator está internado no Rio de Janeiro por causa da Covid desde o dia 13 de março.

"Ontem foi um dia muito especial com vc. Assim que cheguei, comecei conversando com vc e vi na hora que aumentou a sua frequência cardíaca e a respiratória. Te perguntei se vc estava me ouvindo e pedi pra vc mexer a sua cabeça. Vc mexeu duas vezes e tentou abrir a boca. Fiquei de mão dada com você e pedi pra vc apertar a minha mão e vc apertou fraquinho. Naquele momento, eu percebi que vc estava conectado comigo e me ouvindo", escreveu.

"Fiquei emocionada com vontade de chorar, mas eu não podia chorar. Respirei fundo e comecei a falar coisas alegres. Disse o quanto vc está se recuperando e como todos nós estamos com saudades. Falei o nome de cada um da sua família, o quanto eles te amam. Dea e Ju rezam o dia inteiro por vc. Falei que o Thales está ali com vc todo o tempo. Que não desgruda de vc. Todos os dias. O dia inteiro. E a medida que eu ia falando, eu perguntava se vc estava me ouvindo e vc balançava a cabeça. Eu falei que os seus amigos rezam por vc o dia inteiro. Falei do Brasil todo orando por vc. Disse que vc une as pessoas pelo afeto, pelo amor".

Susana disse ainda que é emocionante ver o carinho dos enfermeiros com Paulo Gustavo e que sentiu "vontade de compartilhar essa alegria e o seu progresso com todo mundo".

“(...) Uma enfermeira me disse uma coisa que me emocionou: ela falou que o comentário no hospital é que o dia que vc sair, o corredor da UTI não será largo o suficiente pra receber todo mundo que estará te aplaudindo."





