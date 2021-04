Juliette desabafa com Caio e Viih sobre paredão: 'Me sinto culpada'

Em conversa com Caio e Viih, Juliette falou sobre a formação do décimo segundo paredão do "BBB 21", e desabafou com os amigos. A paraibana garantiu à líder da semana que não é a primeira opção de Gil.

"Só digo uma coisa: a gente tem que ter muito cuidado com o que fala porque, quando o jogo vira, você acaba se quebrando. Por exemplo, o Caio, ontem, disse que não votaria em mim, o jogo virou e ele teve que votar", disse Juliette.

A advogada recebeu uma invertida do 'bastião'. "O que foi que eu falei? Poderia ter três, quatro pessoas, e se elas estivessem na frente, aconteceria", disse o fazendeiro, que continuou. "Não adianta dar a cara com voto agora, gente. Porque voto já não é mais totalmente relacionado a sentimento".

Quando os jogadores começaram a falar sobre a formação do paredão de ontem, Juliette desabafou. "Foi culpa minha. Me sinto culpada, porque eu poderia ter me livrado facilmente e não me livrei. Aí por isso que fiquei p*ta comigo", disse a maquiadora, completando: "Toda vez que eu tento ajudar alguém, eu me lasco".

A paraibana explicou que se tivesse votado na Pocah teria ido direto ao paredão. Caio afirmou que, se esse tivesse sido o caso, ele não estaria na berlinda: "Nem eu, nem você. Eu fico me achando boba", Juliette concordou.

O fazendeiro disse para que ela não se sentisse assim, e a advogada comentou que não foi a primeira vez que isso acontecia. "Deveria ter aprendido de primeira, não acha?", Viih comentou.



*Com informações do UOL