Juliette do BBB 21 vira tema de festa de aniversário em Manaus

Ao postar as fotos nas redes sociais, a família ficou surpresa com a repercussão que ela teve | Foto: Reprodução

Manaus - Juliette Freire, participante do participante do Big Brother Brasil 21, virou tema de aniversário em Manaus. O manauara Hosane da Costa viralizou na internet após o filho divulgar as imagens do tema da festa.

Hosane e a esposa são fanáticos pelo reality e tem a paraibana como favorita para vencer a edição do BBB 21.

O filho mais novo do aniversariante, Renan Ramos Pinto, de 26 anos, contou ao Portal EM TEMPO que a ideia partiu dos próprios pais. Como o dia do aniversário de Hosane, patriarca da família, estava chegando e ele é fascinado pelo reality brasileiro, ele e a esposa sugeriram ao filho uma comemoração com o tema "Juliette".

| Foto: Reprodução

" Eles decidiram fazer a festa com esse tema e dando uma colherzinha de chá para a Juliette, que é para quem ele torce. Ele ficou feliz demais. " Renan, Filho do Aniversariante

Para a produção desta ideia, eles entraram em contato com uma especialista em ornamentação de festas, que sempre cuida dos eventos da família. No entanto, com um tema como esse, eles deixaram ela livre para criar. "Deixamos na mão dela, pois sempre arrebenta", afirma o filho.

Decoração divertiu a internet | Foto: Reprodução

Ao postar as fotos nas redes sociais, a família ficou surpresa com a repercussão que ela teve. No Twitter, as imagens da festa foram repostadas e já acumulam quase mil e seiscentas curtidas.

"Não imaginava tomar essa proporção. Ficamos realmente assustados e ele principalmente, mas, ainda sim, muito felizes", conta.

Festa viralizou nas redes sociais | Foto: Reprodução

Celebrando os 54 anos, Hosane deu grande destaque para a paraibana, que é a favorita da edição, com quase 22 milhões de seguidores nas redes sociais, mas também lembrando dos outros brothers.

| Foto:

O bolo foi temático com a edição deste ano e as lembranças contam com fotos dos demais participantes do BBB.

Leia mais

Reino Unido vai homenagear Zezinho Corrêa no Carnaval de 2022

Destaque feminino: Chloé Zhao é favorita ao prêmio de 'Melhor Direção'