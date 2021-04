Juliette e Pocah discutem novamente e causam gritaria no BBB 21

| Foto: Reprodução/Rede Globo

Após protagonizarem uma discussão depois da formação do paredão do último domingo (18), Juliette e Pocah voltam a se entranhar. As participantes do BBB 21, decidiram se reconciliar, no entanto, a reconciliação terminou em gritaria e as duas não se resolvem, decidindo encerrar o assunto.



A paraibana relembra a briga de Pocah com Gil, que aconteceu no inicio do programa e a cantora não gosta, e acaba alterando o tom de voz. Juliette, então, pede para a colega não gritar.

"Fale baixo, não estou gritando!", pede Juliette, que afirma: "Você está começando novamente a brigar". Pocah sugere: "Então a gente para por aqui, Ju".

A cantora se levanta do sofá e aponta: "Você gosta de trazer questão dos outros, que já resolveu, que já estou bem com ele. Você faz isso com todo mundo! Você sempre faz isso com todo mundo. Fez isso comigo quando eu estava lá naquela treta com o Gil".

"Grita mais", fala Juliette. "Grito a hora que eu quiser", responde Pocah. "Grita mais, está lindo!", diz a advogada. "Amor, palmas pra você", rebate a cantora.

Juliette vai para a cozinha da casa, e Pocah se afasta, ficando na área externa.

Desde a formação do último paredão, na noite de ontem (19), as duas se estranharam, após Pocah votar em Juliette, quando a advogada optou por não votar na colega. O voto deixou a sister surpresa e magoada com a cantora.

