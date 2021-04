"Todo mundo me pergunta isso”, diz Thaís sobre “cheiro” de Viih Tube

Thaís e Viih Tube viviam grudadas no "BBB 21", mesmo com as piadas entre os colegas de que a youtuber não tomava banho | Foto: Reprodução

Thaís e Viih Tube viviam grudadas no "Big Brother Brasil 21", mesmo com as piadas entre os colegas de que a youtuber não tomava banho. Por isso, assim que a dentista foi eliminada, uma pergunta não poderia faltar: a loira fede?



"A Viih Tube fede?", perguntou um fã.

"Todo mundo me pergunta isso, meu Deus! Mas ela não fede", contou a dentista.

A mãe de Viih Tube, no mês passado, saiu em defesa da atriz, dizendo que a filha adorava tomar banhos e que os fãs do programa "estavam sem assunto".

"Não é verdade, a Viih ama tomar banho. E só para ter uma ideia, o lugar mais lindo do apartamento novo dela é o banheiro. Ela ficou apenas um dia sem tomar banho no 'BBB', e foi por motivo do racionamento de água. E ela até falou. Eu assisto o dia todo e nenhum dia ela ficou sem tomar banho. O povo está sem assunto", afirmou Viviane Tube.





* Com informações do jornal Extra





