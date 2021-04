Pai de Gil do BBB21 quer reencontrá-lo após 15 anos longe

O pai garante que não perde um dia do reality show e se disse surpreso com o filho | Foto: Reprodução

Após Gilberto externar seu desejo para a produção de que queria uma foto ao lado do pai, mesmo sem tê-la, caso vencesse a disputa. O pai do participante reapareceu e manifestou seu desejo de se reaproximar do filho.

“Tenho muito orgulho de quem ele é quando o vejo pela TV. Meu filho está realizando um sonho, é um batalhador mesmo, estudioso, chegou longe onde ninguém podia imaginar”

São 15 anos sem Gilberto e Gilberto Filho sem se encontrarem. O pai deixou a casa do doutorando em economia quando tinha apenas 4 anos de idade, após um casamento turbulento com a mãe do participante.

Hoje, aos 29 anos, Gil não encontra o pai, de 61 anos, desde o 15, quando o convidou para um concurso de modelos, mas ouviu dele que não iria “porque tinha vergonha”.

O pai garante que não perde um dia do reality show e se disse surpreso com o filho. “Eu fiquei surpreso com ele. Mas não tenho preconceito do meu filho ser gay, não. Acho que isso ficou mais na cabeça dele do que na minha. Só quero poder dar um abraço apertado nele…E dizer que amo muito ele. Nunca disse isso para o meu filho”, disse o pai emocionado.

