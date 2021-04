Veja como será a dinâmica na reta final do BBB 21

| Foto: Divulgação

Está chegando ao fim a edição BBB21 e, com isso, os próximos dias prometem fortes emoções. Tiago Leifert informou ao público, na noite de segunda-feira (19), como será a dinâmica desta semana.

Terça-feira (20)

Eliminação do Paredão já formado por Caio, Fiuk e Gilberto

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Quinta-feira (22)

Eliminação do Paredão formado na terça-feira (20)

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Domingo (25)

Eliminação do Paredão formado na quinta-feira (22)

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Quando termina o BBB 21?

O BBB 21 está previsto para acabar no dia 4 de maio. A edição deste ano estreou no dia 25 de janeiro com o anúncio de que seria a maior em duração desde o início do reality: 100 dias.

