Juliette, do ‘BBB 21’, já viveu romance com cantor paraibano Ranniery

Mais um fato do passado de Juliette, do “BBB 21”, veio à tona nesta terça-feira. Fãs da maquiadora descobriram que ela teve um romance com o cantor paraibano Ranniery Gomes. Uma foto dos dois aos beijos na piscina foi publicada pelo Instagram de celebridade "Sthafler", e o próprio Ranniery confirmou o romance, dizendo que o registro foi feito em 2016.

O artista falou abertamente sobre o caso e ressaltou ainda que torce para que Juliette conquiste o primeiro lugar na competição.

"Essa foto tem anos, entre 2016 e 2017, na época em que eu era solteiro. Se alguém que mandou quis me prejudicar, perdeu o seu tempo. Sou muito bem casado e hoje tenho uma filha", afirma o cantor, através das redes sociais.

Ele continua: "Juliette é uma pessoa boa demais, lá em casa, inclusive, estamos todos torcendo demais por ela. Representando bem a nossa Paraíba."

Ranniery contou ainda que o relacionamento não é segredo em sua casa e que a mulher sabe que ele e Juliette tiveram um romance no passado:

“Minha esposa sabe que eu já tive alguma coisa com a Juliette. Que foi antes da gente namorar. Não tenho nada contra a Juliette, pelo contrário. A gente está torcendo por ela. Ela está representando muito bem a nossa terra. É o orgulho da gente. Essa foto é passado. Eu era solteiro, ela era solteira, não tem problema nenhum”, acrescenta ele, em seu perfil no Instagram.

*Com informações do Extra

