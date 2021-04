Vídeo: vó da Pomba faz sucesso ao atender o big fone no BBB21

A história da Dona Amália ganhou a internet. Mas o grande objetivo é trazer mais leveza pro dia a dia de quem convive com o Alzheimer. | Foto: Reprodução

A "Avó da Pomba", página do facebook que é um sucesso nas redes sociais, traz vídeos muito engraçados. A família da Dona Amália, de 90 anos, descobriu que ela tinha Alzheimer. Desde então, ela passou a morar com o filho, a nora e o neto em Campinas (SP). O neto entao passou a gravar vídeos sobre o cotidiano da avó e a página já tem milhões de seguidores.

Conhecido pelo apelido de "Pomba", o neto tinha o costume de fazer brincadeiras com a avó e, um dia, decidiu gravá-las e postar nas redes. Desde então, a história da Dona Amália ganhou a internet. Mas o grande objetivo de tudo isso é trazer mais leveza pro dia a dia de quem convive com o Alzheimer.

Veja o vídeo das fofocas de famosos:

Nos vídeo, Dona Amália já fez netinhos ( internautas) rirem quando o neto resolve lhe pregar peças, como ao falar para ela comentar fofocas da televisão, inclusive saída do Lucas do BBB, gravidez da namorada de Winderson Nunes e até a aposentadoria de Faustão.



No vídeo abaixo, Dona Amália recebe um telefonema do big fone, do Big Brother, veja como ela reagiu:

Veja o vídeo quando ela atende o Big Fone: