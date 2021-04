Pabllo Vittar revela que está noiva durante show no BBB 21

Pabllo Vittar desfila e mostra o anel para os confinados da casa | Foto: Divulgação

A Festa BBBotequim agitou a noite dos brothers do BBB21 com show de Pabllo Vittar e Preta Gil. Pabllo termina de cantar o hit "Bandida", que gravou com Pocah, e escuta Preta perguntar: "está bandida, mas está com o anel no dedo. O que é isso, está noiva?".

Pabllo sorri e responde: "estou amiga, estou noiva". Preta ainda pergunta: "é segredo?". Pabllo responde: "agora não é mais. Estou noiva".

Preta Gil brinca: "estou vendo que ela está falando que está solteira, que está isso e está aquilo". Pabllo Vittar desfila e mostra o anel para os confinados da casa que se surpreendem com a notícia. Pabllo explica: "estou noiva e vou casar em breve, mamãe". Preta aproveita para pedir: "ah, eu posso ser madrinha, a louca, eu já sou a mãe da noiva".

Pabllo então garante: "não mãe, mas você vai estar no casamento". Preta aponta para os brothers e fala: "todo mundo aqui". Pabllo estende o convite: "eu quero todos lá" . A cantora também brinca e avisa: "quem me quiser vai ter que me aceitar do meu jeitinho". As duas dão risada.

Em um vídeo, Pabllo confirmou que deu a notícia do noivado em primeira mão, ao vivo, em show no BBB. A artista aproveitou para agradecer à equipe do programa e aos fãs que acompanharam sua apresentação, e ainda fez um convite ao público: "quero todo mundo no meu casamento, hein? Em breve, em breve!".

*Com informações da assessoria

