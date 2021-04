Anderson, do Molejo, reage e processa Maylon por denunciação caluniosa

Há medidas jurídicas a serem adotadas contra Maylon | Foto: Reprodução

A defesa do pagodeiro Anderson Leonardo,do grupo Molejo, acusado de estupro pelo dançarino Maylon Douglas, o MC Maylon, apresentou queixa-crime contra o funkeiro por denunciação caluniosa.

De acordo com o advogado Eduardo Mello, recém-contratado para ampliar a defesa do cantor, há medidas jurídicas a serem adotadas contra Maylon.

“Constatei que medidas jurídicas além do acompanhamento do inquérito poderiam ser tomadas. A apresentação de notícia de crime foi uma delas, uma vez que existem inúmeras provas contra o MC Maylon. De fato, as suas atitudes são incoerentes para quem foi vítima de um suposto estupro”

O documento, reproduz mensagens trocadas pelos músicos, fotos do casal e de MC Maylon em poses sensuais e pede ainda que sejam ouvidas novas testemunhas, como o jornalista Jorge Alberto Alves Custódio, o Betoh Cascardo, que anunciou a decisão em seu canal do YouTube e divulgou detalhes do caso durante as investigações.

“O delegado recebeu nosso documento ontem, vai iniciar o inquérito policial e prosseguir com as investigações. Tem muita materialidade em relação a prática do crime de denunciação caluniosa. A principal delas, um áudio dele (Maylon) para uma amiga dizendo que já tinha feito sexo anteriormente, refutando a informação de que era virgem”, avalia o advogado Diego Lopes, que também defende Anderson.

*Metrópoles

