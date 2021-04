BBB21: em João Pessoa, ônibus circulam com letreiro ‘Juliette Campeã’

A maquiadora e advogada é tema de uma campanha | Foto: Reprodução

A participante do reality show Big Brother Brasil (BBB21), a maquiadora e advogada Juliette, tem torcida de peso em João Pessoa, na Paraíba. Os ônibus do transporte coletivo da cidade começaram a circular nesta quinta-feira (22) com letreiros em homenagem a Juliette.

A maquiadora e advogada é tema de uma campanha lançada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa (Sintur-JP). Natural de Campina Grande, no Agreste do estado, Juliette mora na capital.

“Estamos vivenciando uma fase de dificuldades provocada pela maior pandemia vivida por nossa geração, quando até a autoestima de muitos é abalada, então, com ações desse tipo, fazendo menção a uma paraibana que vem elevando o nome de nossa terra, a autoestima de nossa gente e que tem a simpatia de todos nós, estamos contribuindo, de alguma forma, para valorizar atitudes positivas”, disse o diretor institucional do Sintur-JP, Isaac Júnior Moreira.

*Metrópoles

Leia mais:

Juliette do BBB21 vira tema de festa de aniversário em Manaus