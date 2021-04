BBB 21: Arthur elogia corpo de Pabllo Vittar: 'umas pernas, uma bunda'

"A Pabllo é muito gata, cara!", disse Arthur | Foto: Divulgação

Durante a festa do "BBB 21", Arthur e Gilberto dançaram animados na pista do BBBotequim. Após curtirem o show de Pabllo Vittar e Preta Gil, os brothers preparam drinques e foram se divertir. Em um certo momento, o crossfiteiro comentou com o doutorando em economia sobre a cantora.

"A Pabllo é muito gata, cara!", Gil concorda: "ela é!". Arthur continua: "Você viu o tamanho das pernas dela? E a bunda então? Nossa...".

Em seguida, o capixaba foi conversar com Pocah e celebrou por Pabllo ter mandado um beijo para ele: "a Pabllo mandou um beijo pra mim, na hora que cantou 'tem tanto homem bonito na cidade'", disse ele, que continuou falando que a cantora o "odeia". Pocah celebrou com o amigo e disse: "odeia nada".

Arthur ainda completou dizendo que vai mandar mensagem nas redes sociais de todos os artistas que já passaram pela casa.

