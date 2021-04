Enquete do UOL mostra quem vai ser eliminado do BBB 21 nesta quinta

| Foto: Divulgação

Segundo a enquete do UOL, João Luiz é quem deve ser o novo eliminado no 13º paredão do do "BBB 21", nesta quinta-feira (22). Ele está na berlinda com Pocah e Arthur.

Desde que a votação foi aberta, João segue na frente com uma certa folga em relação aos adversários.

Por volta das 12h30 de quinta-feira (21), a poucas horas da eliminação, o cenário se manteve. João aumentou a porcentagem para 58,14% e Pocah chegou a 27,15%.

Arthur continua com os mesmos 14,72% dos votos. Na manhã desta quinta-feira, por volta das 6h, João continuava na frente, com 57,99% dos votos.

Em segundo lugar, Pocah, com 27,29% e na última posição, Arthur, com 14,72% dos votos.

Na noite desta quarta-feira, por volta das 19h, João seguiu como o mais votado, com 58,04% dos votos.



Pocah veio em segundo lugar, com 27,20% e Arthur em terceiro, com apenas 14,76% dos votos. Por volta de 12h desta quarta-feira, João tinha 58,54% dos votos da enquete.

Pocah vinha atrás, com 26,64% e Arthur tinha apenas 14,82% dos votos. Mais cedo, às 6h, João possuía 60,71% dos votos.

Pocah aparecia em segundo lugar, com 26,11%, e, por último, Arthur, com 13,18%.

A enquete mede exclusivamente a preferência dos leitores do UOL. Ela não tem valor de amostragem científica e também não interfere no andamento do programa.

Leia mais

Veja como será a dinâmica na reta final do BBB 21

Filha de Pocah, do 'BBB21', sofre ataques racistas nas redes sociais