Viih Tube diz que aguenta prova de resistência e Arthur diz: 'Amém'

Na cozinha do "BBB 21" (TV Globo), Arthur e Viih Tube conversavam sobre a prova do líder que irá acontecer nesta noite, após a eliminação de um dos três emparedados. O brother comentou com a youtuber que mesmo se voltar do paredão ainda está em risco na casa, e afirmou que quase todos os participantes podem indicá-lo para a berlinda.

"Acho que quem não me indicaria direto como líder é você, Gil e Pocah", disse Arthur para Viih, e a sister assegurou que não o indicaria.

O brother então apontou que não está em boa forma para fazer a prova: "Se for prova de resistência e eu ficar, de ressaca...".

Ouvindo isso, Viih garantiu que dá conta de ganhar a prova: "Eu seguro o b.o". Arthur, então, agradeceu as palavras da sister: "Amém, pelo menos pelo líder eu não vou..."

Porém, logo o brother lembrou que mesmo assim ainda tem chance de ir para a berlinda de outras formas: "Mas aí seria o sétimo paredão sendo indicado pela casa".

