Após 15 anos, pai de Gil tenta reaproximação com o brother

Mãe afirmou que nunca proibiu que Gil procurasse o pai | Foto: Arquivo pessoal

Depois de 15 anos afastado do filho, o pai de Gilberto, do "BBB21", tentou uma reaproximação com a família do rapaz, depois de vê-lo no programa, para tentar encontrá-lo. Na casa, o economista chegou a pedir que tivesse uma foto do pai, que também se chama Gilberto, quando fosse líder.



Ex-porteiro, o pai dele saiu de casa aos 4 anos, depois de um casamento turbulento com a sua mãe, Jacira Santana. Ela conta que, por um tempo, o pai não quis se aproximar do menino, e depois foi Gilberto que não queria encontrar o pai, traumatizado pelo que viu da relação dos dois na infância, quando a mãe sofria violência doméstica.

“Eu nunca proibi que ele se aproximasse do pai, desde que ele era criança. Eles é que não queriam. Mas torcer já uma outra história. Não torço, não. Também não sou contra. Isso é com eles, os dois são adultos”, pontua a mãe.

Jacira acredita que vai ser bom para o filho ter contato com o pai, quando sair da casa.

“Talvez ele queira um carinho do pai. Vai ser bom para ele receber um abraço dele, que já tá velhinho. Poder deixar o passado para lá. Acabou, já passou. Tem tantos anos. Sei que meu filho me ama e isso não vai mudar”, conclui a mãe.





* Com informações do jornal Extra





