Porcentagem do BBB21: saiba quem será o próximo eliminado

Fiuk, Gilberto e Viih Tube foram parar na berlinda | Foto: Divulgação

Na noite de quinta-feira (22) foi formado o 14º paredão do "BBB 21" (TV Globo) e Fiuk, Gilberto e Viih Tube foram parar na berlinda, com eliminação no domingo (25).

De acordo com a enquete do UOL, quem deve ser a próxima eliminada da supersemana do "BBB" é Viih Tube, com alto índice de rejeição, cerca de 94,60% dos votos, enquanto Gilberto e Fiuk estavam quase empatados atrás: o cantor com 2,71% dos votos e o economista com 2,68%.

Como o paredão foi formado assim que João foi eliminado, os brothers realizaram uma nova prova pela liderança na qual Pocah saiu vencedora e indicou Gilberto.

Com três votos, Viih Tube chegou ao paredão pela indicação da casa. A influenciadora tinha direito a um contragolpe e escolheu Fiuk.

A enquete do UOL acertou onze dos doze eliminados do "BBB 21", incluindo o paredão falso de Carla Diaz. O público discordou apenas da eliminação de Rodolffo, apontando que Caio era quem sairia do reality.

