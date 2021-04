Fiuk promete dar um beijo em Juliette se voltar do paredão | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Fiuk está no paredão novamente, dessa vez ao lado de Gilberto e Viih Tube, e resolveu fazer uma promessa caso continue na casa do Big Brother Brasil. O cantor prometeu dar um selinho em Juliette.

"Eu vou dar um selinho na Juliette", afirmou Fiuk. "Tu já deu, bebê. Quer dizer que tu precisa fazer uma aposta de voltar do paredão para me beijar?", indignou-se a paraibana. "Eu não quero essa aposta, não", continuou ela. "Estou brincando", disse o cantor.

A maquiadora ainda debochou de Fiuk, afirmando que ele estava "apaixonadinho" por ela. Em resposta, o filho de Fabio Jr. começou a cantar a música Apaixonadinha, de Marília Mendonça.

O paredão entre Fiuk, Gil e Viih Tube será decidido no domingo (25).

Leia mais:



Viih Tube diz que aguenta prova de resistência e Arthur diz: 'Amém'

Porcentagem do BBB21: saiba quem será o próximo eliminado