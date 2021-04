Juliette é pressionada na parede por Fiuk; internautas acusam assédio

Um vídeo que circula nas redes sociais gerou polêmica nesta madrugada (24) ao mostrar um possível caso de assédio no Big Brother Brasil 21. Um dos participantes, o ator Fiuk, estava bêbado e foi acusado de 'partir para cima' de Juliette, mesmo sem a sister demonstrar interesse.

Nas imagens, é possível perceber que a participante está caminhando em direção ao quarto cordel, ao passo que Fiuk a segue atrás. Quando Juliette já está perto da porta, o participante finge se jogar em cima dela ao mesmo tempo que diz "'oxe', quê que aconteceu que você tá aqui na minha frente, Juliette?".

Com o susto, Juliette ainda coloca as mãos para frente, demonstrando tentativa de defesa e afastamento. Então, a sister desiste de entrar no quarto Cordel e caminha para outro lado.

Veja o momento:

Repercussão nas redes

Durante a madrugada deste sábado, o caso ganhou repercussão nas redes sociais. No Twitter, uma fã do programa escreveu "já tá chato o Fiuk toda hora indo para cima da Juliette. Ele não percebeu que ela não quer?".

Eu tava vendo os vídeos da festa de ontem e me perguntando até quando vai ser essa passada de pano pra fiuk? Aquilo foi assédio. Ou vão dizer agora que eles são um "casal apaixonado"?! Está nítido que juliette está bem extremamente desconfortável com tudo isso. — maiara 🌵 ⭐ 1,24% (@outroriaamor) April 24, 2021

Ao mesmo tempo, alguns internautas disseram que Juliette já foi vista brincando (o que é diferente de assédio) com alguns participantes, inclusive com Fiuk.

"Pessoas tão velhas que não lembram, ou tão novas que nunca viveram um flerte. Fiuk e Juliette, os dois héteros com mais de 30 anos brincam, flertam o tempo todo, mas para esses virou assédio, recortam os vídeos, tiram cenas da Juliette indo atrás dele com as mesmas brincadeiras", escreveu um perfil no Twitter.

todo mundo sabe que Juliette pegaria ele e brinca com ele, só que chega um ponto de brincadeira que não é mais, Juliette já falou várias vezes que não quer e ele fica fazendo isso, então é assédio — isabele 🌙 (@isabelexl) April 24, 2021

