Diretor de famosos faz post sobre Juliette: "quero você"

Um dos principais brasileiros do mundo da moda, Giovanni Bianco quer trabalhar com Juliette Freire. A afirmação foi feita pelo próprio diretor criativo através de um post em seu perfil no Instagram, neste sábado (24).

"Eta, menina linda. Não vejo a hora de você sair daí campeã e eu ter o privilégio de te dirigir! Quero você", escreveu Bianco.

Ele é considerado o brasileiro mais influente no mundo da moda depois de Gisele Bundchen. Na lista de parcerias artísticas, constam trabalhos para nomes como Madonna, Anitta, Ludmilla, Ivete Sangalo, dentre outras. Bianco também já assinou trabalhos para a Vogue Itália e L'Uomo Vogue.

Seu trabalho mais atual é a direção criativa do novo álbum da cantora Anitta, chamado 'Girl From Rio' (Garota do Rio). O lançamento está entre os mais esperados do ano.

Leia mais:

Karol Conká critica Viih Tube no BBB 21 viraliza: 'Não me engana'

Fiuk promete dar um beijo em Juliette se voltar do paredão