"Vai ganhar quem fez o melhor com o que tinha", diz Juliette

Manaus - Faltando apenas duas semanas para o fim do BBB21, participantes já analisam a probabilidade de quem será o vencedor do prêmio de R$1,5 milhão. Em uma conversa com os brothers no quarto Cordel, Juliette refletiu sobre possíveis critérios do público para a escolha do primeiro lugar.



Na ocasião, Juliette opinou sobre comportamentos que poderiam dar destaque aos competidores no reality show.

“Não é a história mais triste, é o que você se tornou, com o que aconteceu com você. Todos que estão aqui, tem uma trajetória muito bonita e muito forte. Cada um tem seu calo e sua cicatriz”

Apesar do desejo de ser campeã, a sister enfatizou a importância do jogo de cada um dos presentes ao longo de suas trajetórias no programa da Globo.

“Não vai ganhar quem tem a cicatriz mais profunda, vai ganhar quem fez melhor com o que tinha. Pode ter certeza. O que vai ser bem visto é o que a gente é! Porque se fosse 'eleja a história mais sofrida', aí seria outra história", completou a maquiadora e advogada sobre a grande final, que acontece na primeira terça-feira (4) de maio.

Em seguida, Camilla de Lucas elogiou a amiga: “É por isso que eu amo a Juliette”.

Importante lembrar que o paredão formado para esta semana é composto por Gil, Vih Tube e Fiuk. Gilberto foi indicado pela líder Pocah, enquanto Vih Tube foi escolhida pela maioria da Casa. Fiuk, por outro lado, foi puxado pelo contragolpe da atriz. Neste domingo (25), um dos emparedados dará adeus ao reality.

