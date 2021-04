BBB: mãe de Viih Tube revela o porquê da filha tomar poucos banhos

Em uma live realizada no Instagram nesta sexta (23), a digital influencer Viviane Tube, mãe de Viih Tube, falou sobre os hábitos higiênicos da filha durante o Big Brother Brasil. A participante virou meme nas redes sociais por tomar poucos banhos durante o programa.

"A Viih não gosta de se expor perto das pessoas. Lá dentro, conversando com outras participantes, (soube que) tem um chuveirinho dentro do banheiro com sabonete íntimo. Eles se lavam ali de forma mais profunda. E acaba talvez ficando sem o banho", disse a mãe da sister.

No mesmo vídeo, Viviane também sugeriu que o racionamento de água na casa poderiam estar influenciando nos hábitos da filha. "Lá tem muito racionamento de água também, agora menos, no começo era muito. E tem que tomar banho frio. A Viih toma banho de se queimar, de tão quente. Ela não aguenta banho gelado", explicou a influencer.

