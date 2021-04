Gusttavo Lima usa aliança em live e fãs especulam volta com Andressa

| Foto: Divulgação

Em recente live "Cabaré", neste sábado (24), Gusttavo Lima se apresentou ao lado dos cantores Leonardo, Xand Avião e Raí Saia Rodada. Mas o real destaque da apresentação virtual ao público foi o novo anel que o cantor usava na mão direita.



Na ocasião de comemoração entre amigos, o acessório posicionado no dedo anelar da mão direita do sertanejo levantou suspeitas entre os fãs, que apostam numa volta do casamento com Andressa Suita.

"Aliança?", questionou uma fã ao ver um vídeo do sertanejo. "Me fiz essa mesma pergunta", afirmou mais uma internauta. "Gusttavo Lima voltou a usar aliança?", perguntou outra seguidora. "Tô doida pra ele se declarar pra ela", assumiu uma seguidora.

Em outubro de 2020 Gusttavo e Andressa declararam oficialmente o divórcio, após a modelo revelar, em suas redes sociais, ter sido acordada pelo cantor com um repentino pedido de separação. Desde então, ambos não confirmaram a volta. Entretanto, amigos do casal já garantem que os dois estão juntos novamente.

Idas e vindas

Em janeiro deste ano, o ex-casal foi flagrado por fãs em um passeio de iate em família na região de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. À época, os artistas chegaram a compartilhar cliques da mesma paisagem em suas redes sociais.

Já no início de abril, durante outra live "Cabaré" com o cantor Leonardo, Gusttavo Lima confessou saudades da "mãe dos meninos". O momento foi um dos mais comentados nas redes sociais. Logo em seguida, Suita atualizou a conta do Instagram com a seguinte legenda: "e a mãe tá como?".

De acordo com informações do programa Balanço Geral, da Rede Tv, a modelo e o cantor suspenderam o pedido de divórcio, após suposta reconciliação. Questionado recentemente sobre a reaproximação, Gusttavo explicou “Vou ser bem sincero. Ela é a mãe dos meus filhos. Mulher que mais amo no mundo”.





