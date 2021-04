Quem deve sair do BBB? Parciais de site já dão o resultado; veja

Na noite deste domingo (25) o Big Brother Brasil 21 elimina mais um participante da casa mais vigiada do Brasil. O paredão é formado pelo ator Fiuk, a influenciadora Viih Tube e o economista Gilberto Nogueira.

De acordo com a votação parcial do site Uol, a eliminada da noite será Viih Tube, com 93,61% dos votos. Em segundo lugar aparecem, Fiuk (3,36%) e Gilberto (3,04%).

De acordo com o Uol, a votação do site não reflete caráter científico, assim como também não influencia no resultado oficial do programa. As parciais são dadas através de uma enquete realizada pelo site.

