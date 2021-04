Globo confirma ex-BBBs 2018 no reality 'No Limite'; veja nomes

A Rede Globo acaba de anunciar os dois primeiros participantes a disputarem o reality No Limite, que vai ao ar em maio. Estarão no programa os ex-BBBs Paula Amorin e Marco Viegas, ambos da edição 2018. Outros nomes ainda serão divulgados durante o programa Domingão, exibido nesta noite (25).

Os dois influenciadores tiveram passagens marcantes pela casa mais vigiada do Brasil, na edição 18. Paula ficou em quarto lugar e venceu duas provas do líder, além de escapar de três paredões.

Por sua vez, Viegas foi o 11º eliminado, mas sempre chamou a atenção durante as provas de resistência, inclusive quando venceu uma e ficou imune, ou seja, escapou de um paredão. O participante hoje trabalha como cantor, motivo pelo qual internautas acreditam que fazia referência a ele uma 'pista' dada pelo 'No Limite', em seu perfil no Instagram. No sábado, o reality postou que um dos participantes trabalha com música.

Há ainda outra dica que faz referência a um(a) participante ainda não anunciado(a). "O nome de um dos participantes começa com a letra A", escreveu o 'No Limite', no Instagram. A pessoa ainda será anunciada.

