Arcrebiano é confirmado em reality No Limite; confira outros nomes

Arcrebiano está confirmado na nova temporada de No Limite, o reality show de resistência da Rede Globo. O participante esteve na casa mais vigiada do Brasil, em 2021, mas foi o segundo eliminado, com 64% dos votos. Ele protagonizou brigas com o também ex-BBB Lucas Penteado e a cantora Karol Conká, com quem teve um pequeno romance.

Na noite de sábado (24), o perfil oficial do 'No Limite' no Instagram chegou a publicar uma dica sobre um dos participantes do novo reality. "O nome de um dos participantes começa com a letra A", o que provavelmente era uma dica para Arcrebiano.

Além dele, estão confirmados no elenco do novo reality os ex-BBBs Angélica (2015), Marco Viegas e Paula Amorin, ambos da edição 2018.

Assista ao vídeo de revelação dos participantes:

Angélica está de volta aos realities! Arcrebiano nem desarrumou as malas. Eles já estão #NoLimite! pic.twitter.com/4HpdNK56IV — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) April 25, 2021

