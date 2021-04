BBB 21: Fiuk brinca e sugere relacionamento a três com Gil e Juliette

Os dois brincavam de que seriam marido e mulher quando Gil se juntou ao papo | Foto: Reprodução/Globo

Manaus - Em conversa em no jardim do Big Brother Brasil 21 na tarde deste domingo (25), Juliette e Fiuk falavam sobre casamento quando o filho do Fábio Jr. sugeriu um relacionamento a três entre eles e Gil, em um futuro casório.

Durante a conversa, a paraibana disse não queria mais ir embora da casa do reality show, propondo assim se casar com Fiuk, para então morar lá e manterem uma vida de casados.

" A gente podia morar aqui nessa casa. Vamos casar e virar um casal de big brothers 24 horas transmitidos ao vivo? A gente faz os filhos, depois crescem os filhos e a gente vive aqui dentro. " ,

O cantor então entrou na brincadeira e respondeu que tem que dar para os dois fazerem filhos lá dentro, e inclusive lembrou: "Tem edredom."

Os dois brincavam de que seriam marido e mulher quando Gil se juntou ao papo. A advogada disse que Gil não poderia visitar os dois senão atacaria Fiuk. O cantor respondeu que eles viveriam um poliamor. Juliette recusou a proposta. "Você vai casar comigo, mas o Gil vem no pacote", disse o filho do Fábio Jr.

A sister concluiu que não aceitava essa relação, já o cantor especulou o ship (junção de nomes) entre os três: "Giukiette", sugeriu Gil.





